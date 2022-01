Burkina Faso: première adresse à la nation du lieutenant-colonel Damiba

Quatre jours après le coup d’Etat contre le président Kaboré, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), à travers son président et désormais chef d’Etat, le lieutenant-colonel Henri Damiba, promet dans un discours le respect d’un agenda unique et clair.