Avis d'expert. Algérie: au-delà de la contestation, la crise économique

Luis Martinez, politiste et directeur de recherche au CERI-Sciences Po de Paris.

Le mouvement de contestation populaire qui secoue l'Algérie depuis un an, est "gérable" pour l'armée, pilier du régime, selon Luis Martinez, politiste et directeur de recherche au CERI-Sciences Po de Paris. Mais lacrise financière et économique qui s'annonce "ne l'est pas".