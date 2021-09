Au Maghreb, la sévère troisième vague de Covid-19 n'est plus qu'un souvenir

La troisième vague a été beaucoup plus sévère que les deux précédentes.

En Tunisie, on est désormais loin du pic des 312 décès atteint le 1er août 2021. En Algérie, la pénurie d'oxygène, qui a vu mourir des centaines de personnes, n'est plus qu'un mauvais souvenir et, au Maroc, le nombre de cas quotidiens a été divisé par 10. Le Maghreb souffle après un été infernal.

Par Le360 Afrique avec agences