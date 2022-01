Algérie: l’«année du décollage économique» de Tebboune débute avec de nouvelles hausses des prix et pénuries

Le président Tebboune a décrété 2022 «Année du décollage économique». En attendant, la nouvelle année débute par des pénuries et des flambées des prix des produits alimentaires qui détériorent davantage le pouvoir d’achat des Algériens. Et pour Tebboune, c’est encore à cause de la «main étrangère».

Par Karim Zeidane