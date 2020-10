Algérie: hospitalisé, le président Tebboune pourrait rater l'inauguration de la Mosquée d'Alger

La grande mosquée d'Alger va être inaugurée mercredi avec une première prière collective, un an et demi après la fin de sa construction sur fond de polémique. Le président algérien hospitalisé pour cause de Covid-19 pourrait rater cet évènement.