Algérie. Covid-19: après le cluster de la présidence, une quarantaine de cas découverts au MAE

Le siège du ministère algérien des Affaires étrangères.

Parmi des diplomates qui devaient prendre la relève de leurs collègues aux quatre coins du monde, on a découvert une dizaine de personnes positives au Covid-19. Les tests étendus aux autres ont montré l'ampleur du désastre et, une fois de plus, le mensonge sur les chiffres en Algérie.

Par Djamel Boutebour