Aide et développement: la BAD élue organisation la plus transparente du monde, ce qu'il reste à faire

Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD).

© Copyright : DR

La Banque africaine de développement a été élue organisation la plus transparente en matière d'aide et de développement. L'institution panafricaine devance des organisations comme la Banque mondiale, la MCC américaine, l'UNICEF, le FMI, etc.

Par Mohamed Koné