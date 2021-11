L'animateur de l'émission "Laadiyoun" et lauréat de l'émission de téléréalité "The One" sur 2M, Abderrahmane Rais sera l'invité du prochain épisode de votre émission "Social Star", qui sera diffusé, demain vendredi 5 novembre, à 20h00. L'occasion de découvrir comment cet homme est passé de berger à créateur de contenus.