© Copyright : DR

En cette rentrée, Al Aoula, première chaîne de télévision marocaine qui fait désormais partie du bouquet proposé par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) donne le coup d’envoi de sa nouvelle grille. Au programme: plus de place à la culture et aux débats.

Depuis ses studios de la rue El Brihi, à Rabat, Al Aoula lance en cette rentrée de nouvelles émissions et une programmation, avec cette promesse: être «en phase avec les attentes des téléspectateurs».

La nouvelle grille des programmes d’Al Aoula est opérationnelle depuis hier, mardi 22 septembre. Pour la programmation de cette rentrée, Al Aoula entend avant tout s’adresser aux curieux, férus de culture, de découverte et d’art de vivre, et leur propose des documentaires inédits.

Un engagement, explique la chaîne, qui permet à Al Aoula «de s’inscrire pleinement dans sa mission de service public en faisant la promotion de la culture et de la connaissance».

Un rendez-vous tous les mardis en prime-time reprend sa place dans la grille d’Al Aoula, avec «Chabab fil wajiha», un débat politique pour les jeunes.

«Alf Mrahba», magazine consacré à l’art de recevoir au Maroc, sera quant à lui programmé tous les lundis en première partie de soirée. Pour cette émission, explique la chaîne, «plusieurs mois de tournage ont été nécessaires pour sillonner les différentes régions du Royaume et vous en apporter les plus belles images et les témoignages les plus percutants», ce qui permet «de mettre en avant notre riche patrimoine».

La soirée du mardi, sur Al Aoula, se poursuivra à partir de cette rentrée avec un deuxième documentaire: «Ichaa Mamlaka» qui en est, explique la programmation de la chaîne, «à sa troisième saison cette année». Cette émission traite des échanges culturels entre le Maroc et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’avec ceux situés à l’Est du continent.

«Très prisée par nos téléspectateurs, la fiction occupe également une place de choix sur la grille d’Al Aoula», explique la chaîne sise rue El Brihi, qui promet une programmation «pour tous les goûts», entre «téléfilms, séries et cinéma», tous les mercredis et vendredis, et qui projette notamment de diffuser «Volubilis», long-métrage de Faouzi Bensaïdi (2017).

La série «Hayna» sera diffusée tous les mercredis à partir de ce 23 septembre 2020. Deux épisodes successifs sont diffusés à la fois, et racontent les péripéties de Hayna, petite fille de 10 ans qui a dû quitter son village natal et sa famille pour aller travailler en tant que «petite bonne» à Fès.

Une autre émission produite par Al Aoula, «Moutaaliqat», diffusée tous les jeudis en deuxième partie de soirée, met quant à elle en avant le parcours de femmes d’exception, qui se sont illustrées dans les arts, les sports, la politique ou le milieu associatif. Au cours de cette émission, promet la chaîne, vous «pourrez également les découvrir sous un autre jour puisqu’elles partageront avec vous quelques moments d’intimité».

Cette grille, en cette rentrée 2020, est aussi marquée par la reprogrammation, cette année encore, de deux magazines emblématiques de la chaîne: l’émission d’investigation «45 dakika», et «Moudawala» qui aborde des affaires sur lesquelles la justice s’est déjà prononcée. Deux «incontournables», explique Al Aoula, qui «comptent de nombreux adeptes».