© Copyright : Le360

Un vibrant hommage a été réservé aux membres de la Communauté Marocaine établie à l’Etranger lors d’une soirée de Gala organisée dans le cadre de la quatrième édition des Trophées Marocains du Monde (TMM), organisé conjointement par Bled Magazine, Magazine d’ici et d’ailleurs et la Fondation Trophées Marocains du Monde.

Le verdict, rendu par un jury présidé par Driss El Yazami, président du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), portait sur six catégories: «Art et Culture», «Sport», «Entreprise», «Politique», «Société Civile» et «Recherche Scientifique».

Dans la catégorie «Art et Culture», le trophée a été remporté par Sidi Larbi Cherkaoui, et dans la catégorie «Entreprise», le jury a attribué le trophée à Jalil Benabdellah.

Pour la catégorie «Politique», le trophée a été décerné à Mounir Satouri, alors que Mohamed El Bachiri a été primé dans la catégorie «Société Civile». Quant au trophée de la catégorie «Recherche Scientifique», il est revenu à Samira Fafi, et dans la catégorie «Sport», la distinction est revenue à Amira Tahiri.

Un vibrant hommage a été rendu à Moncef Slaoui pour sa contribution à la découverte d'un vaccin contre le coronavirus.

Rappelons que l’événement Trophées Marocains du Monde est né de la volonté de mettre en avant des Marocains du Monde aux parcours exceptionnels qui représentent de véritables modèles de réussite, aussi bien dans leur pays d’accueil que pour le Maroc, pays de leurs origines.