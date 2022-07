© Copyright : Boris Macek

Au Maroc, Marrakech est l’une des villes que les touristes adorent visiter. Marchés colorés, balades en calèche, terrasses ensoleillées, artistes ambulants… Entre tradition et modernité, Marrakech est la promesse de sensations enivrantes. The London Economic fait le récap' de 8 endroits à découvrir absolument dans ce lieu riche de son histoire.

Marrakech est sans doute l'une des plus belles destinations touristiques au Maroc. Remplie d’histoire et de culture, la ville ocre est animée de ses marchés, peut s'enorgueillir de ses mosquées et de ses palais qui défient ses environs désertiques.

Avec le lancement du nouveau système de visa en ligne, voyager dans cette ville riche d'un millénaire d'histoire, où se dessinent les merveilles du passé et du présent, sera plus facile, selon The London Economic, qui recommande aux touristes de visiter la médina, un lieu qui a su conserver son architecture historique, authentique, épurée et imposante.

Ce quartier historique de Marrakech regorge de rues sinueuses et de passages étroits qui sont un plaisir à explorer. «L’ancienne Médina est un marché animé regorgeant de boutiques et de cafés, ainsi que de bâtiments résidentiels. Il abrite également de nombreux marchés et bazars, où vous pouvez trouver de tout, des bijoux faits à la main aux vêtements marocains traditionnels», précise-t-on.

L'une des œuvres architecturales les plus importantes de Marrakech, le Palais de la Bahia séduit aussi les touristes de tout bord. The London Economic rappelle que cette immense bâtisse a d'abord été construite au milieu du XIXe siècle, puis agrandie entre 1894 et 1900. Le palais est étendu sur près de huit hectares, avec mosquée, mausolée, hammam, harem, écuries... Il est constitué d'une vaste succession d'environ 160 pièces richement décorées.

Pour The London Economic, Souk Semmarine est un passage obligé à Marrakech. Un marché animé qui ravit et envoûte avec ses nombreux produits. «En parcourant les nombreuses ruelles sinueuses du marché, vous serez accueillis par un éventail de sons et d'odeurs qui vous emmèneront au cœur de la riche culture marocaine. Ici, vous trouverez de tout, des chaussures et de la maroquinerie à la poterie et aux pâtisseries», tient à souligner ce média britannique.

Jardin Anima, jardin-musée en plein air à Marrakech, figure aussi parmi les destinations recommandées. «Il offre aux visiteurs une véritable évasion dans la nature. Caché en plein cœur de Marrakech, cet espace magique s'étend sur 2 hectares, où vous trouverez des sculptures originales et des œuvres d'art, parfaitement nichées dans une grande variété de plantes. Un pur moment de bonheur, loin de l'agitation de la ville», fait-on savoir.

Si vous cherchez plus de nature, faites aussi un tour au Jardin Majorelle, un incroyable jardin botanique et paysager qui s'étend sur un hectare. Après une balade dans les jardins, il y a aussi le musée Yves Saint Laurent à découvrir, recommande The London Economic. Le bâtiment du musée est impressionnant en soi -construit en terre cuite, en béton et en terrazzo de couleur terre, avec des pièces de pierre marocaines uniques.

Jemaa El-Fna incarne aussi l'identité de Marrakech. C’est un carrefour, un lieu de brassage et un espace magique, où les traditions et le folklore vivent quotidiennement pour divertir les touristes et la population locale.

Située à l’entrée de la Médina, cette place triangulaire entourée de restaurants, d’échoppes et de bâtiments publics est le théâtre quotidien d’activités commerciales et de divertissements. Elle est un point de rencontre pour les habitants de la ville, mais également pour les gens venus d’ailleurs. Elle a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2008.

Le Jardin Secret est, de son côté, l'un des plus grands et des plus anciens palais de la médina de Marrakech, datant de la dynastie saadienne, il y a plus de 400 ans. Il a été la demeure des plus hautes personnalités politiques du Maroc. Les conceptions élégantes de cet endroit magique offrent un exemple épuré de l'architecture marocaine ancienne, avec des jardins traditionnels qui se frayent un chemin autour des structures.