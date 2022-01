© Copyright : DR

Après 7 ans d’absence, le chanteur belge Stromae a offert à ses fans une belle performance scénique en live. C’était hier, dimanche 9 janvier 2022 durant son intervention sur le JT de la chaîne de télévision française TF1.

La prestation scénique, en live, sur le plateau du JT de TF1, hier dimanche 9 janvier, a provoqué un véritable choc médiatique.

Paul Van Haver, de son vrai nom, était invité à parler de sa nouvelle chanson L’Enfer tirée de son prochain album, Multitudes, dont la sortie est prévue en mars 2022.

Cette prestation live, qui a valu à TF1 un buzz médiatique impressionnant avec 1,5 million de vues à l’heure de la mise en ligne de cet article, n’a pas été improvisée. C’était bien réfléchi par la chaîne qui en a discuté avec l’équipe artistique de Stromae.

C’est ce qu’a confié Cyril Auffret, rédacteur en chef du 20 heures du week-end de la chaîne française, au lendemain de la diffusion du JT, qualifiant cette séquence live de 3 minutes de véritable coup de génie.

«Cela remonte à une discussion que l’on a eue il y a maintenant plus d’un mois avec l’équipe de Stromae et Stromae. Il voulait casser les codes du JT et nous avons adhéré à l’idée et nous avons beaucoup travaillé sur la réalisation».

L’Enfer est un titre qui revient sur l’épisode dépressif qu’a vécu Stromae et qui l’a éloigné durant sept longues années de son public A l’époque, il avait annoncé son retrait de la scène artistique.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, marié et père d’un garçon de trois ans, il a repris du poil de la bête et revient avec un album aux sonorités joyeuses, mais aux thématiques tristes. Stromae toujours fidèle à lui-même, mais plus serein.