English Time, programme radio pour l’apprentissage de la langue anglaise est diffusé depuis aujourd’hui, lundi 4 octobre 2021, sur les ondes de la Société nationale de radio et de télévision (SNRT).

Fruit d’un partenariat entre la SNRT, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le British Council au Maroc, l'émission English Time est diffusée depuis ce lundi 4 octobre, sur les ondes de la radio nationale marocaine.

Contacté par Le360, Ali Khalla, directeur de la production et de la programmation radio à la SNRT explique que «ce programme d’apprentissage de la langue anglaise est principalement destiné aux élèves du primaire, à ceux du collège, et aux parents, dans l’objectif de les initier aux abc de la langue, en leur offrant des ressources numériques pour l’enseignement et l’apprentissage».

«Ce programme de cours d’anglais regroupe 43 épisodes d’une durée de 15 minutes et sera diffusé chaque lundi et mercredi à partir de 18h30, à compter d’aujourd’hui, et rediffusé les mardis et jeudis à la même heure, afin de permettre à ceux qui ont eu des empêchements de se rattraper. D’ailleurs, un lien sera également ajouté sur le site web de la SNRT pour accéder directement à la rediffusion» ajoute-t-il.

English time est une initiative conçue suite au succès remarquable remporté par le programme Obla Air, mis en place par le British Council en 2020, dans le cadre de sa coopération avec le ministère et la SNRT, auprès des enseignants, des apprenants et des familles, depuis son lancement et sa diffusion dans le sillage du processus de l’enseignement à distance, via la télévision et la radio pendant la période de confinement imposée par la pandémie du Covid-19.