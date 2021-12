© Copyright : La Abeja

Le 16 décembre 2021, à Lima au Pérou, en parallèle du premier anniversaire des Accords de paix et du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et de la pose d’une plaque commémorative, des manifestants armés de symboles algériens, entre autres, ont brandi leur hostilité et choqué les médias péruviens.

La presse péruvienne est revenue sur la manifestation qui a réuni une dizaine de personnes décidées à perturber la commémoration du premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

Ainsi, les quotidiens péruviens à grand tirage La Razón, Prensa21 et Guik ont publié dans leur édition du 16 décembre 2021, un article de presse sous le titre «Des manifestants portant des symboles palestiniens et algériens profanent la plaque commémorative de la paix».

L’information a également été relayée par le site de la Fédération des journalistes du Pérou (FPP) dans un article intitulé, «Inadmissible: manifestation contre la paix à Lima avec des symboles palestiniens et algériens», ainsi que par «La Abeja», site d’information péruvien, «Des manifestants portant des symboles palestiniens et algériens protestent contre la paix».

CON SÍMBOLOS PALESTINOS Y ARGELINOS MANIFIESTAN CONTRA LA PAZ https://t.co/caIuP6KQmA — La Abeja (@abeja_peru) December 17, 2021

Soulignant que «depuis l'annonce de l'organisation de cette activité diplomatique, des personnes bien connues, en allusion aux ambassadeurs palestinien et algérien à Lima, ennemis de la paix, ont déployé une vaste campagne de dénigrement, d'offense, d'infamie et de désinformation contre les organisateurs», les articles assurent que ces personnes ont même tenté de menacer les éventuels invités en alléguant que plus de deux cents manifestants seraient présents sur les lieux de cette commémoration et qu'ils pourraient subir des agressions physiques et un acharnement médiatique.

Les médias péruviens ont rapporté que cette petite dizaine de personnes portait des symboles palestiniens et des drapeaux algériens, qu’elles étaient bien endoctrinées, organisées et, très certainement, subventionnées par des sources bien connues. Les manifestants, explique la presse, ont lancé des slogans contre la paix et contre le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Etat d'Israël.

«Se ridiculiser ainsi lors de l'inauguration de ce lieu de paix ne leur a pas suffi. Ils ont tranquillement attendu le départ des invités et ont osé profaner la plaque commémorative dévoilée à cette occasion, témoignant ainsi de leur refus catégorique de paix et du faible niveau d'éducation et de bonnes manières de ces personnes et de leurs mentors», détaille la presse.

La presse péruvienne a également mis en exergue deux éléments inédits qui ont marqué cette mini-manifestation. En premier lieu, ils ont signalé la surprenante présence d’un grand drapeau algérien aux dimensions énormes qu’un citoyen ordinaire ne peut se procurer facilement.

Ensuite, ils ont vivement critiqué la participation d’enfants, en pleine journée scolaire, dans cette protestation contre la paix, considérant que ce fait devrait indigner tous les Péruviens. Dans ce cadre, les médias du pays ont fustigé les instigateurs de cette protestation et ont relevé que l’endoctrinement de ces enfants, obligés à brandir des banderoles empreintes de messages haineux et intolérants, malgré leur très jeune âge, constitue un grave délit et un abus contre l’enfance en général.

«Aujourd'hui ils obligent des enfants vulnérables à prendre part à une manifestation contre la paix et demain quoi? Ils vont les recruter ou les militariser comme le font les groupes terroristes du Hezbollah et du Polisario?» se sont-ils demandé.

Les médias ont rapporté que grâce à la bonne organisation et à la vigilance d'un important cordon de sécurité mis en place, les manœuvres des manifestants algériens n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ils ont au contraire dévoilé au grand jour leur flagrante intolérance et leur hostilité à la paix.

Finalement, ils ont mis en exergue, malgré eux, le fait que «La paix, la coexistence et la tolérance sont les seuls moyens pour contribuer à la stabilité et à la prospérité régionales au Moyen-Orient».

Le régime algérien mène depuis l'annonce des accords d'Abraham une escalade inédite contre le Royaume et ce qu'il appelle «l'entité sioniste». Les actions de la junte algérienne n'épargnent aucun domaine, pas même le sport comme en a attesté le match de football qui opposé le Maroc à l'Algérie à Doha. Aujourd'hui, ce régime veut exporter son antisémitisme décomplexé dans d'autres pays et sur d'autres continents. La communauté internationale finira bien par réagir contre les agissements des gérontocrates qui dirigent l’Algérie.