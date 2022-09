© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

La comédienne marocaine Sandia Tajjedine joue le rôle de Gitana dans la série «Nomades marocaines». Elle partage l'affiche aux côtés d'une belle brochette d'acteurs, comme Amine Nassour, Mustapha Hanini, Houda Sedki ou encore Jawad Sayeh.

Sandia Tajjedine joue le rôle d’une nomade dans une série télévisée, «Nomades marocaines». Une production dont le tournage vient de s'achever à Casablanca, réalisée par Jamila Borji Benaissa. «Je suis fière et très heureuse d’être la première actrice marocaine à interpréter le rôle d’une nomade marocaine à la télévision», explique l’actrice, lauréate de l’Institut supérieur des arts dramatiques et d’animation culturelle (ISADAC), interrogée par Le360.

Si plusieurs voix s’élèvent sur les réseaux sociaux pour dire que la plupart des comédiens marocains sont plus visibles sur le petit écran par «cupidité» Sandia Tajjedine n’est pas du même avis.

«Je pense tout simplement que cela est dû au fait que ce sont les productions télévisées qui sont le plus partagées sur les réseaux sociaux et donc diffusées à large échelle, en comparaison avec les œuvres théâtrales et les œuvres cinématographiques », a-t-elle dit. «Et en même temps je ne vois pas où est le mal de jouer plus à la télévision qu’au cinéma», a-t-elle ajouté.

A propos des spectateurs-internautes avides de potins et d’informations sur la vie privée des comédiens et comédiennes marocaines, Sandia Tajjeddine justifie cela par l’amour que vouent les fans à ceux qu’ils considèrent comme leurs idoles: «quand le spectateur admire un acteur ou une actrice, il veut tout savoir sur sa vie personnelle», a-t-elle confié.