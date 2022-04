Son prix dépasse l'entendement. Au point qu'il se confond naturellement avec les mets les plus chers de ce mois sacré. Avec mention très bien, ayant dépassé les 15DH/l et surpassé son concurrent l'essence sans plomb, le gasoil a droit à un déroulé de tapis rouge de la Brigade. Et ce n'est que le premier épisode d'une longue série, inch'Allah...