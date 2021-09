Nabila Mounib, patronne du PSU et anti-vax pure et dure, s'apprête à faire son entrée au Parlement. Convoquée à la Brigade, elle décline son programme comme cheffe de file de l'opposition: dire non à tout, y compris à l'efficacité des vaccins. Tata Nabila dans l'hémicycle, contestant les décisions de la future équipe au gouvernement, ça promet...