Plusieurs promotions de l’Ecole des cancres se sont retrouvées pour un tournoi de football en ce Ramadan. Une manière de se dégourdir les jambes et les méninges, en vue des élections de 2021. Mais ces gradins vide, est-ce un mauvais présage? Et les plus barbus d'entre eux veulent imposer aux autres leurs propres règles. Pas très fair-play, tout ça.