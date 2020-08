Talbi Alami et Abdellatif Ouahbi, Mohamed Amekraz, le ministre fraudeur, et la CNSS et, cerise sur le gâteau, Benkirane et El Othmani… Tout ce beau monde se donne rendez-vous sur l’émission du célèbre animateur libanais George Kordahi, «Al Moussamih Karim». Une réconciliation presque impossible…