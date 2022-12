Coach Regragui a répondu favorablement aux "revendications" populaires de faire jouer Abderrazak Hamdallah. Sauf qu'à la Coupe du monde, la star du championnat saoudien a déçu, énormément, en ratant des occasions de but plus qu'évidentes. A la Brigade face à ses fins limiers très tatillons et footix aussi, il s'en explique, sans convaincre.