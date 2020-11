© Copyright : DR

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM, opposition) vient de lancer un média en ligne. "Le Tracteur" publiera ses articles en arabe et en français.

Lors de sa mise en ligne, le secrétaire général de ce parti de l'opposition, Abdellatif Ouahbi, a expliqué dans un texte éditorial que cette initiative du PAM, deuxième force politique du pays, veut apporter une "contribution décisive et à grande échelle à l'action et au rayonnement du Royaume".

Le webmédia Le Tracteur vient donc étoffer l'offre médiatique du PAM et enrichir le paysage médiatique marocain. Il s'agit, en fait, du second site d'informations créé par ce parti.

Ce site électronique, qui sera d'abord disponible uniquement en arabe, aura également une version en français et une autre en anglais ultérieurement, afin "de renforcer la communication du parti avec ses militants et avec l'opinion publique".

Cette présence accrue du PAM sur le net sera un moyen idéal pour défendre l'image et les causes sacrées du Royaume, ainsi que le projet politique et sociétal du PAM, indique, à ce propos, Abdellatif Ouahbi.

"Nous pensons que le Parti Authenticité et Modernité, en faisant le choix de la communication et de la transparence, va renforcer davantage sa présence et son rayonnement sur les plans national et international, ainsi que son ancrage auprès de la communauté marocaine résidant à l’étranger, des chancelleries et des organisations internationales", a ajouté le secrétaire général du PAM.

Les articles mis en ligne sont essentiellement consacrés aux derniers développements de l'actualité à El Guerguerat. L'un d'entre eux reprend un communiqué du bureau politique du parti qui "dénonce les provocations stériles et irréfléchies des séparatistes du Polisario".

L'un des articles phares est dédié à l'opération de rétablissement de l’ordre et de la circulation dans la zone tampon d'El Guerguarat.

"Le Tracteur" traite aussi des réactions suscitées par cette opération menée sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), et livre plusieurs témoignages de soutien et de solidarité exprimés envers le Royaume, émanant de plusieurs pays et organisations internationales.

A ce propos, le webmédia s'attarde notamment sur les entretiens téléphoniques qu'a eus le Roi avec le secrétaire général de l'ONU, l’Emir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani et le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie.

Des analyses de Hassan Benaddi et Mohamed Cheikh Biadillah, anciens secrétaires généraux du PAM, sont également au menu de ce premier numéro, en plus d'une tribune signée d'une députée du parti, Aziza Cheggaf.