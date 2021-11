© Copyright : Yonatan Sindel / Flash90

Amir Peretz, ancien ministre israélien de la Défense né à Bejaâd au Maroc, vient de prendre les commandes du conseil d'administration d’Israel Aerospace Industries (IAI), firme de construction aéronautique aux technologies les plus avancées.

Le cabinet du Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a approuvé hier, dimanche 28 novembre 2021, la nomination du maroco-israélien Amir Peretz, ancien ministre de la Défense d’Israël né à Bejaâd, au poste de président du conseil d’administration d’Israel Aerospace Industries (IAI), rapporte le quotidien israélien de référence The Times of Israel.

Le poste de chef du conseil d’administration d’Israel Aerospace Industries (IAI) a été libéré, selon The Times of Israel, début 2021 après que le précédent président, Harel Locker, a démissionné et a été nommé président de la société pétrolière Paz.

Amir Peretz, qui entretient toujours un lien étroit avec le Maroc, qu'il a quitté à l'âge de quatre ans, mais dont il dispose toujours de la nationalité, prend ainsi les rênes d’Israel Aerospace Industries (IAI). Un poste extrêmement convoité selon le site économique Calcalist, l’entreprise ayant un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards de dollars.

IAI développe et fabrique des systèmes avancés pour la sécurité aérienne, spatiale, maritime, terrestre, cyber et intérieure. Depuis 1953, l’entreprise fournit des solutions technologiques à des clients gouvernementaux et commerciaux du monde entier, notamment des satellites, des missiles, des systèmes d’armes et des munitions, des systèmes sans pilote et robotiques, et des radars.