La France doit reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, affirme l’essayiste français Gabriel Robin

Dans une tribune publiée dans la revue "Conflits", Gabriel Robin, journaliste et consultant politique, affirme que "le Sahara doit rester marocain dans la mesure où ce territoire appartient historiquement au Maroc et que des liens d’allégeance anciens existent entre les tribus du territoire et le sultanat marocain".