Depuis les débuts de l'épidémie du Coronavirus, en mars dernier, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a veillé à appliquer toutes les mesures de précaution prises par les autorités compétentes et ce, en coordination avec toutes ses composantes. Aperçu.

Cette démarche a été entreprise en coordination avec les représentants des syndicats dont les délégués du personnel, les représentants des sections syndicales et le comité de sécurité sanitaire, nous apprend la SNRT dans un communiqué.

Dans les détails, le groupe audiovisuel public a mis en place un protocole consacré au personnel dans les différents services centraux et régionaux. Il a assuré la disponibilité de tout le matériel de prévention notamment les masques sanitaires, les solutions hydro-alcooliques et d'autres outils nécessaires à la préservation de la santé de tous.

Les effectifs en nombre du personnel a été réduit, le télétravail et le travail par groupes ont été adoptés et des facilités ont été accordées au personnel atteint de maladies chroniques.

«Ces mesures ont été prises en consultation continue avec les représentants de la SNRT (délégués du personnel, coordinations et sections syndicales)», précise la société.

La direction a dans ce sens exprimé son ouverture, «et le restera toujours», à recevoir toutes les idées et propositions de tous les partenaires sociaux afin de soutenir tous les efforts fournis.

La SNRT n’a jamais constitué un cluster pandémique, et il n'y a eu que des cas limités: sur 2041 tests, seuls 20 cas positifs ont été enregistrés.

Une situation qui n’a, au demeurant, jamais empêché les groupes de journalistes et de techniciens de fournir, depuis le début de la pandémie, des efforts colossaux pour concrétiser les missions de service public en assurant l’information des citoyens sur l’évolution de la situation épidémiologique, tout en les sensibilisant sur les dangers de la pandémie et les méthodes d’y faire face et d’en limiter la propagation dans notre pays.

«En contrepartie, la SNRT continue à prendre toutes les mesures nécessaires en vigueur pour protéger l’ensemble du personnel au niveau central et régional», lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, la SNRT appelle tous les partenaires sociaux à poursuivre leur adhésion louable pour faire face à ce défi collectif. La SNRT met également l’accent sur la nécessité de vérifier la crédibilité de certaines informations inexactes en comptant sur les sources officielles régies par des lois et procédures qui en garantissent la fiabilité. Le tout, pour présenter une image réelle sur la situation épidémiologique dans l’établissement, dont les chiffres demeurent normaux.

