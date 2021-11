Facebook retire politique, santé et religion du ciblage publicitaire

Le logo Meta, ici visible sur un écran à Moscou. Meta, dont fait partie Facebook, a annoncé le 9 novembre 2021 cesser de laisser les publicités cibler les utilisateurs sur la base de sujets "sensibles" tels que la "race", la religion, la sexualité ou les partis politiques.

© Copyright : Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Les utilisateurs de Facebook et Instagram ne pourront bientôt plus être ciblés par des publicités en fonction de leur intérêt pour certains sujets sensibles, comme l'orientation sexuelle et l'affiliation politique, un changement majeur de la part du géant de la publicité en ligne.