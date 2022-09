Entretien Guterres-Lamamra: quand l'APS verse dans les mensonges sans vergogne!

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, lors d'une conférence de presse à Alger, le 24 août 2021.

La dépêche, dont s’est fendue l’agence propagandiste algérienne APS à l'issue de l’entretien du Secrétaire général de l’ONU avec le ministre algérien des Affaires étrangères, lundi 26 septembre 2022, à New York, est un cas d’école pour les instituts et les think tanks qui dissèquent les fake news et la désinformation dans l’arène médiatique.