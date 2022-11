© Copyright : DR

Fin du suspense: le nom du gagnant de la première saison de l’émission «Dream Artist» a enfin été révélé. La compétition a été remportée par Mourad Fedouache, un jeune photographe de 22 ans, originaire de Sidi Yahya El Gharb.

Les téléspectateurs ont pu découvrir avec beaucoup d’émotion l’heureux gagnant de la première saison de la nouvelle émission «Dream Artist» de 2M. La compétition, qui a duré près de deux mois, et à laquelle ont participé 12 jeunes talents, a ainsi été remportée par le jeune photographe Mourad Fedouache, au cours du prime final, diffusé le lundi 21 novembre 2022 sur la chaîne du pôle audiovisuel public.

En tout, 12 candidats ont participé à cette émission, et ont fait, sur une durée de huit semaines à Bouskoura, lieu du tournage de l'émission, l'expérience d'une résidence d'artiste sous l’œil des caméras. Tous ont pu repousser leurs limites et créer des œuvres exceptionnelles dans plusieurs disciplines (photographie, sculpture, peinture, graffiti, installation, digital art et art urbain).

Vendeur dans un marché de Sidi Yahya El Gharb, le vainqueur de l'émission est un jeune autodidacte de 22 ans, qui déborde de talent et d’ingéniosité. Les clichés de Mourad Fedouache émerveillent, poussent à la réflexion et racontent des histoires, comme celles traitant de la problématique de l’émigration ou encore de la précarité dont souffrent les chiffonniers.

Un prix de 350.000 dirhams lui a été accordé, afin qu'il puisse organiser sa première exposition. En plus de ce prix, Mourad Fedouache bénéficiera d’un accompagnement personnalisé comprenant des formations ciblées, l’objectif étant de professionnaliser sa carrière et de l’aider à voler de ses propres ailes, précise un communiqué de 2M.

«Contribuer au rayonnement de l’art et de la culture marocaine à travers la découverte et la promotion des jeunes talents a toujours figuré parmi les priorités de 2M. Cette émission s’inscrit parfaitement dans cette lignée», a déclaré Salim Cheikh, directeur général de la chaîne du service public, selon lequel «Dream Artist a accompagné les Marocains pendant deux mois, en leur proposant un contenu riche et instructif».

Pour le DG de 2M, «l’engouement autour de Dream Artist démontre l’intérêt du grand public pour ce concept d’émission s’évertuant à mettre en lumière l’art et la culture du Maroc».

Des invités d’honneur, experts dans leur spécialités respectives, ont également apporté une vraie valeur ajoutée à l’émission. Pour le dernier prime, c’est l’artiste peintre Mehdi Qotbi, qui a été l’invité d’honneur. Le président de la fondation nationale des musées (FNM) a partagé de gaieté de cœur avec les candidats finalistes ses conseils et ses leçons de vie.