Faute de pouvoir organiser la CAN, les caporaux au pouvoir à Alger doivent se contenter d'un CHAN déjà compromis. Et toujours la même hantise: ce Maroc qui a la baraka et qui compte désormais parmi les grandes nations du ballon rond. Said Chengriha et sa smala rêvent toujours et poursuivent leurs petites manigances.