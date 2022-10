Non contents du vol qualifié de certains éléments du très riche patrimoine marocain, les caporaux veulent aller plus loin en accaparant Oujda et Guercif. Bon courage. En attendant, ils pourchassent les Kabyles, jouent les cordes de l’unité arabe et ressuscitent «Khouk Travolta» pour en chanter le triste hymne. Tu parles d’une identité!