Alors qu’ils ont déjà un pied dans la tombe et qu’ils n’ont même pas pu faire le déplacement, Khalid Nezzar et Mohamed Mediène ont eu droit à tous les honneurs et un hommage leur a été rendu par la junte. Satisfaits, les architectes de la décennie noire? Que nenni! Ils veulent désormais une Algérie à leur nom...