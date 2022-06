© Copyright : DR

Universitaire africaniste de renom, Bernard Lugan est le premier invité du cycle de conférences «Le Grand Témoin» initié par Le360. L’évènement aura lieu le lundi 20 juin 2022 à 17h à l’hôtel Hyatt Regency, Casablanca. Au cœur des débats, la crise Maroc-Algérie, les tensions au Sahel et l’avenir du continent africain.

Le360, le site d’information marocain de référence, lance un cycle de conférences, «Le Grand Témoin», dédié aux grandes questions de l’heure, intéressant le Maroc et le monde, avec la participation de grandes personnalités, d’intellectuels et d’acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels et sportifs de renom.

«Le Grand Témoin» se veut une contribution au débat public et un moyen d’apporter des éclairages nouveaux et pertinents sur des thèmes que Le360 considère comme importants, parfois nécessaires, quant au présent du Maroc et son avenir.

Premier invité dans le cadre de ce nouveau cycle, Bernard Lugan, un universitaire africaniste de référence, grand connaisseur tant du continent que du Royaume ainsi que de son proche voisinage, en l’occurrence l’Algérie. Rendez-vous est pris pour le lundi 20 juin 2022 à 17h à l’hôtel Hyatt Regency, Casablanca.

Parmi les thèmes qui seront abordés au cours de cet évènement, figurent l’Algérie, un pays en proie à une profonde crise identitaire, politique et sociale et dont le Maroc sert bien souvent d’échappatoire à des problèmes internes. Les tensions dans la région du Sahel et les défis auxquels l’Afrique face actuellement seront également, et entre autres, au cœur des échanges.

La connaissance et les perspectives qu’offre Bernard Lugan sur ces sujets sont incomparables. Ayant grandi à Meknès, où il a effectué toutes ses études primaires et une partie de son cursus secondaire, Lugan a été expert auprès du TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda-ONU), professeur à l'Ecole de Guerre (Paris) et à l'Ecole supérieure militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Il dirige la revue en ligne «Afrique Réelle» et il est l’auteur d’une quarantaine de livres consacrés à l'Afrique dont une «Histoire de l'Afrique du Nord», une «Histoire de l'Egypte» et une «Histoire de la Libye».

Egalement auteur d'une «Histoire du Maroc des origines à nos jours» publiée aux éditions Ellipses et plusieurs fois re-éditée, Bernard Lugan est intervenu auprès du Council of Foreign Relations au sujet des droits historiques du Maroc dans la question du Sahara.

Il tient une chronique hebdomadaire pour Le360.

Cette conférence sera animée et modérée par Rachid Achachi, consultant en géopolitique, conférencier et chroniqueur.

Un système d'inscription sera incessamment mis en place pour les personnes souhaitant prendre part à cette conférence.