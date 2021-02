De retour, «Hamza mon bb» promet de «nouvelles révélations», après avoir causé les dégâts que l’on sait; cela indigne et interpelle. Tout autant que l’acte de vandalisme de jeunes Casablancais sur les nouveaux bus, répréhensible et incompréhensible. La sortie de prison de Narimane Cosmetics a ravi sa famille et ses fans. Round-up de la semaine.