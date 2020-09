© Copyright : Le360

La vente des produits cosmétiques a connu une baisse vertigineuse en cette période de crise sanitaire. Port du masque et absence de fêtes ont détourné de nombreuses femmes des fards et des rouges à lèvres. Reportage.

«Nos ventes ont chuté de plus de 90%», déclare devant Le360 un vendeur en produits de beauté. Ce dernier, d’ailleurs, ne s’étonne pas de cette baisse vertigineuse. «Etant obligées de porter un masque, les femmes se maquillent peu», argue-t-il.

Dans ce centre casablancais spécialisé dans la vente de produits de beauté, on affirme que le secteur traverse une crise aiguë. Certains vendeurs imputent cette crise à l’interdiction des rassemblements, autrement dit des fêtes et autres réunions à l'occasion desquelles «on aime montrer qu’on est bien dans sa peau».

Pragmatique, un vendeur estime que le port du masque et l’absence des fêtes ne sont pas la cause essentielle. «A cause de l’état d’urgence sanitaire et du confinement, les gens n’ont pas assez d’argent pour penser à se procurer des produits de beauté. Ils ont d’autres priorités», dit-il.

D’autres encore, habitués à faire commerce avec des touristes étrangers, se disent fortement impactés par l’absence de ces derniers, à cause de la suspension des vols à destination du Royaume et des restrictions sanitaires.