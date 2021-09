© Copyright : DR

Près de 400 femmes, plus motivées que jamais, sont prêtes à enfin relever le défi et réaliser leur rêve: participer à l'aventure incomparable du ''Gazelle'' qui célèbre, cette année, 30 ans de succès.

Organisée en accord avec les autorités marocaines, cette édition anniversaire très attendue verra la mise en place d’un protocole sanitaire strict. Une équipe de cinq médecins formeront ainsi la brigade anti-Covid-19 de l’événement qui s’achèvera le 2 octobre prochain.

Le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc prendra son départ officiel ce samedi 18 septembre à partir de Nice et du Palais Princier de Monaco pour la catégorie "E-Gazelle Vinci Immobilier'', la 1er catégorie 100% électrique dans l'univers du rallye-raid, pour arriver à Essaouira samedi 2 octobre.



189 équipages composés de 378 femmes de tous profils, âgées de 20 à 70 ans, et issues de 14 pays différents (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Ile Maurice, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni et Suisse) participent cette année à l’évènement. Sur la ligne de départ, six équipages marocains, soit douze gazelles, défendront les couleurs du Royaume.

A bord de 4×4, camions, crossover, quad, SSV et 100% électrique, les gazelles devront franchir huit étapes, dont un marathon, et parcourir plus de 1.000 km dans le désert marocain, selon le concept unique de navigation à l’ancienne, totalement en hors-piste, soit sans GPS, ni smartphone, mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle



Pour les soutenir et leur rendre hommage, un trophée ''Gazelles engagées'' est mis en place pour cette nouvelle édition et un jury composé des membres du comité RSE du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc votera pour le meilleur projet associatif qui se verra remettre un prix de 10.000 € par Maïenga, agence organisatrice du rallye pour le réaliser.



Cet évènement est le seul rallye-raid au monde à s’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne. En 1990, il a posé les bases du principe de l’éco-conduite en demandant aux engagées de parcourir la plus courte distance possible entre deux points géographiques à plus de 1.000 km de distance.