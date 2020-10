© Copyright : DR

Ce n’est pas la première fois que le patrimoine marocain inspire les grandes marques. Cette fois-ci, c’est le zellige que l’on met à l’honneur.

L’indémodable Stan Smith se renouvelle en puisant son inspiration au Maroc.

Ainsi, comme l’annonce le site Sneaker News, la marque aux trois bandes lance un modèle orné de motifs d’inspiration marocaine, présentés sous forme de «carreaux marocains en forme de losange», situés au niveau du talon et des semelles intérieures et déclinés en bleu et bordeaux sur le pied droit, et en vert et jaune, côté gauche.

La Stan Smith marche ainsi dans les pas de New Balance et de son modèle «moroccan tile», sorti en 2019, et qui faisait également référence à l’artisanat marocain en s'inspirant des motifs et des couleurs du zellige.

Du côté de la Stan Smith aux influences marocaines, ce modèle masculin sera disponible à la vente dès le mois d’octobre au prix de 85 dollars.