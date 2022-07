© Copyright : DR

La septième édition des Elle Gourmet Awards, organisée à l’ambassade d’Italie à Madrid, a sacré la cheffe marocaine Najat Kaanache.

L’évènement le plus attendu du monde de la gastronomie, organisé par l’édition espagnole du magazine Elle à Madrid, a célébré, cette année encore, l’excellence culinaire en rendant hommage à tous les amoureux du bien manger, du bien boire et du bien vivre.

Les prix remis lors des Elle Gourmet Awards ont ainsi pour vocation de récompenser le travail et la créativité des grands chefs espagnols, internationaux ou d’avant-garde, mais aussi les designers, architectes ou encore artistes qui participent à sublimer la gastronomie grâce à leur travail sur les matières, les textures, les couleurs, les designs… Cette année, elles étaient treize personnalités du monde de la gastronomie à remporter un prix.

Parmi les grands gagnants de cette édition, la cheffe marocaine Najat Kaanache a remporté le prix Pioneer Chief (chef pionnier). Elle «comprend parfaitement le concept fusion, de par sa proposition qui allie gastronomies marocaine et espagnole, comme on peut le savourer chez Nur, son restaurant à Fès. De plus, elle présente une émission sur Canal Cocina sur la cuisine marocaine. Personne d'autre qu'elle ne pouvait remporter le prix Pioneer Chief» écrit à son sujet le magazine Elle.