A Casablanca, le restaurant japonais ILOLI conçu comme un lieu de convivialité, de partage et de culture, où, au-delà de la gastronomie, l’art s’exprime sous toutes ses formes, ouvre à sa communauté le monde tant adulé des NFTs.

Le restaurant japonais ILOLI, référence gastronomique à Casablanca, accueille une exposition virtuelle de photographies d'art du duo d'artistes Stella & Claudel, de la célèbre marque française de mode et de design Stella Cadente, et conçue par Bonzai, agence de design global basée à Casablanca. A cette occasion, il lance les «Lolies», une collection de 12 NFTs inédite, créée par la table nippone et habillée par Stella Cadente, chaque Lolie donnant accès à une des 12 œuvres signées par Stella Cadente.

Derrière Stella & Claudel se cache un duo d'artistes photographes, également associés dans la marque française de mode et de design Stella Cadente, qui a choisi d’unir ses sensibilités et sa vision pour un travail photographique hors du commun. En effet, par l'utilisation d'un procédé de lumière unique,

Stella & Claudel détournent la notion de superposition en ajoutant des couches différentes les unes sur les autres, à plusieurs niveaux: superposition des personnages et des endroits, de l'Orient et de l'Occident mais aussi superposition physique.



Pour cette exposition, à travers une mise en scène propre au travail du duo d'artistes, les modèles ont été ornés de vêtements traditionnels ou imaginaires et parés de bijoux centenaires détournés de leur utilisation première. Ce détournement des objets et des personnages renvoie à la notion de mixité des origines et des peuples comme un symbole des bienfaits hérités du brassage des cultures.

«Nous sommes ravis de mener cette expérience artistique et technologique, qui fait d'ILOLI la première marque gastronomique marocaine à investir le Web3. Elle confirme notre volonté de soutenir l’art et la culture, de faire (re)découvrir le travail de ces deux artistes et de capturer tout le potentiel qu'offrent les nouvelles technologies, en permettant à notre communauté de faire ses premiers pas dans le monde des NFTs», précise Noëlle Bouayad, co-fondatrice du restaurant ILOLI et qui a travaillé dans les médias en France et au Japon avant d'intégrer l'Ambassade du Maroc à Tokyo en tant qu'attachée culturelle.

A propos d'ILOLI:



Classé 32e meilleur restaurant de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord par The World's 50 Best Restaurants, et figurant parmi le top 1000 mondial de LA LISTE depuis 2015, ILOLI représente la culture et la gastronomie japonaise au Maroc.

Depuis 2013, la marque gastronomique se nourrit de la culture nipponne et des tendances et inspirations internationales, méditerranéennes notamment, pour offrir une carte riche, intemporelle, et une expérience raffinée et conviviale.





Pour plus d’informations:

www.iloli-restaurant.com

Compte instagram: iloli.casablanca

Comptes instagram: stellacadente.officiel + stellaclaudelartists