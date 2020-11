© Copyright : DR

En à peine deux ans, la jeune Américaine a fait exploser les compteurs de TikTok en cumulant plus de 100 millions d’abonnés. Une première jamais encore atteinte.

Originaire du Connecticut, cette jeune lycéenne au quotidien ordinaire est devenue dimanche 22 novembre la première personne à dépasser les 100 millions d’abonnés sur le réseau social chinois.

Une performance qui dépasse de loin celles des stars présentes sur la plateforme, preuve que la célébrité est aujourd’hui accessible à "monsieur et madame tout le monde". A titre de comparaison, la jeune fille totalise près de cinq fois plus d’abonnés qu’Ariana Grande sur TikTok, alors que la star est la deuxième personnalité la plus suivie sur Instagram.

Il n’aura pas fallu longtemps à la jeune fille pour se hisser au sommet de TikTok. En effet, chose extraordinaire, Charli D’Amelio est parvenue à cet incroyable nombre d’abonnés en à peine deux ans. En effet, c’est en mai 2019 qu’elle découvre Tik Tok et commence à publier des vidéos d’elle en train de danser, encouragée par des amis.

Tout bascule pour Charli D’Amelio le jour où l’une de ses vidéos est mise en avant par la plateforme et recommandée aux utilisateurs dans les nouveaux contenus. Le succès est au rendez-vous et ses vidéos deviennent très vite virales au point d’atteindre des millions de vue en quelque semaines seulement. Mais le succès ne s’arrête pas en si bon chemin et la Charli d'Amelio réussit un nouveau coup d’éclat avec une vidéo de danse enregistrée sur le titre "Lottery (Renegade)" de K Camp.

Suite à sa publication, la chanson est utilisée plus de 20 millions de fois sur TikTok et un hashtag #renegade est créé, lequel cumule aujourd’hui plus de deux milliards de vues.

Le secret de cette nouvelle star? A en croire cette virtuose d'un nouveau genre, l’authenticité. "On ne peut pas se forcer à sourire. Il faut faire ce qui nous plaît vraiment. C’est pour ça que si je ne me sens pas bien, je ne publie pas de vidéos et ce n’est pas grave", confiait-elle sur le plateau de l’émission télévisée "The Tonight Show".

Le succès de la jeune fille a également su profiter à sa famille. Surfant sur la vague de sa notoriété, Charli et sa sœur Dixie, qui compte quant à elle 45 millions d’abonnés, ont lancé un podcast, sorti un single, signé des campagnes de publicité et lancé leur émission de téléréalité sur YouTube, "The D'Amelio Family" dans laquelle leurs parents, Marc et Heidi, ont aussi trouvé leurs places.

Une entreprise familiale fructueuse, au point que le magazine Forbes, réputé pour ses classements, estime que les deux sœurs se trouvent à la 2ème et 3e places des plus importants revenus générés par TikTok avec, pour Charli, 4 millions de dollars de revenus et 3,2 millions pour sa sœur Dixie.

Et ce n'est pas fini... Charli D'Amelio publiera par ailleurs son premier livre, "Essentiellement Charli: le guide ultime pour garder les pieds sur terre", le 1er décembre prochain.