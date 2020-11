© Copyright : DR

Le lancement de la plateforme Chic Intemporel intervient dans une période propice à l’e-commerce en vue de promouvoir la création et l’artisanat marocains, fortement impactés par la crise.

Chic Intemporel annonce en ce début d’automne le lancement de sa Market Place consacrée à la création et l’artisanat marocains. Cette nouvelle plateforme digitale, vitrine gratuite pour les créateurs, les artisans, les coopératives et les artistes marocains, a pour vocation de rendre leur travail accessible dans le monde entier.

Un joli coup de pouce pour ces travailleurs indépendants, fortement impactés par la crise. Car grâce à la vente en circuit court, l’essentiel de la marge reste chez le créateur qui, quelle que soit sa structure, dispose ainsi d’un nouveau canal de vente et peut générer de nouveaux revenus, sans investissement initial en marketing-communication ou en acquisition de trafic web.

De leur côté, les acheteurs aussi bien au Maroc qu'à l'étranger peuvent effectuer leurs transactions dans un cadre sécurisé et disposent d’une large palette de produits ou de services à des prix compétitifs.

«Il est essentiel de rendre hommage aux créateurs et artisans en élargissant les canaux de ventes sur l’étranger. Une reconnaissance élargie de leurs talents, tout en agissant de manière solidaire, éthique et responsable, vise à revaloriser ce travail ancestral. En encourageant les talents, nous encourageons la transmission et la préservation d’un patrimoine unique», expliquent Magali Ruffin et Selma Zenined, initiatrices et fondatrices de ce projet, qui par ailleurs donné lieu à un accord de partenariat avec la Maison de l’Artisan, sous la tutelle du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du transport aérien.

www.chic-intemporel.com