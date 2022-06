© Copyright : James Rudland / Arab News

Promouvoir le bonheur: c'est la nouvelle mission que s’est assignée le mannequin et l’actrice maroco-britannique Laila Rouass. En lançant sa plateforme «WholeAndThenSome», au Royaume-Uni, l’artiste s’engage à aider les gens à mener une vie plus équilibrée, et surtout centrée sur le bien-être.

«Après des années à ne pas aimer mon corps, et à ne pas me sentir épanouie ni même heureuse, j'ai réalisé que moi, et moi seule, pouvais apporter le changement émotionnel nécessaire», déclare-t-elle, aujourd'hui âgée de 50 ans, dans une interview accordée au magazine Arab News.

Et pour le lancement de ce portail, Laila Rouass a entrepris pendant les deux dernières années, un travail d’introspection pour savoir ce que le bonheur représente réellement pour elle. «C’est ce sur quoi j’ai travaillé au cours des deux dernières années... Recadrer ce que le bonheur signifie pour moi... Je crois que nous pouvons tous recadrer notre vie afin d’en tirer ce qui nous nourrit le plus», a-t-elle confié.

Mais ce n’est pas tout: afin d’animer convenablement sa plateforme, l’actrice anglo-marocaine a suivi un cours à l’Université américaine de Yale pour se pencher davantage sur la science du bonheur: «une fois que vous avez découvert la science de votre bien-être, la vie devient infiniment plus équilibrée et beaucoup moins effrayante», explique-t-elle.

Pour Laila Rouass, le fondement de ses enseignements est l'auto-compassion, car selon elle, «sans compassion pour soi-même, l'auto-abus prend une force qui devient écrasante et difficile à contrôler».

Le mannequin prévoit également de tenir des conférences et d'organiser régulièrement des webinaires et des ateliers pour promouvoir son concept. Le dernier atelier qu’elle avait animé sur cette même thématique s’est tenu dimanche dernier, 12 juin 2022.