© Copyright : DR

VidéoAu Qatar, posséder un faucon est un symbole de puissance et attire le respect. A Doha, au Souq Waqif, une section entière du marché est consacrée à la vente et aux soins de ce noble rapace. Le360, présent sur place à l’occasion de la Coupe du monde 2022, s’y est rendu. Reportage.

Plus qu’une passion, la fauconnerie au Qatar est un art ancestral hérité de plusieurs générations et depuis plusieurs siècles. Au fil du temps, cet attachement à ce noble rapace n’a pas faibli, continuant d’attirer jusqu’aux enfants les plus jeunes.

Au Souq Waqif à Doha, le commerce des faucons bat son plein tout au long de l’année. Et nombreux sont les fauconniers de pays du Golfe notamment, mais aussi de pays européens, qui s’y rendent pour acquérir un rapace.

Les prix peuvent atteindre jusqu’à 10 millions de riyals qataris (environ 29 millions de dirhams), voire au-delà. Mais ce n'est pas pour décourager les fauconniers.

Même les simples touristes visitant Doha ne font pas l'économie d'une visite au Souq Waqif et viennent y admirer cette activité remarquable.