© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

VidéoRencontré à Marrakech, au cours de la première Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, qui a eu lieu du 16 au 18 novembre 2022, le vice-président du groupe marocain ABA Technology, Othman El Ferdaous, a décrit pour Le360 les nouvelles solutions technologiques mises au point par sa filiale I-City, pour des villes intelligentes.

Pour accompagner le Royaume dans sa stratégie de réduction des risques sanitaires, il s'avère indispensable de mettre au point des solutions technologiques à même de les prévenir. Une démarche adoptée par I-City, la filiale d'ABA Technology, un groupe marocain qui s’est assigné pour objectif de proposer des équipements aux collectivités territoriales, aux gestionnaires d’installations (bâtiments, complexes immobiliers), et aux gestionnaires de réseaux physiques (points de vente, usines, etc.). I-City leur propose une solution technique «complète et efficace», et une plateforme à 360°, «ouverte et modulable», qui leur permet de mieux anticiper ces risques sanitaires.

«La géographie des risques sanitaires va changer, à cause du changement climatique et du mouvement d’urbanisation. Cela créera une pression sur un certain nombre de ressources, surtout celles des Etats qui doivent répondre à ces risques sanitaires», a expliqué, interrogé par Le360, Othman El Ferdaous, le vice-président du groupe ABA Technology.

Avec sa filiale I-City, en charge de l’intelligence territoriale, le groupe «aide les collectivités territoriales et les gestionnaires d’installation et de bâtiments à installer des capteurs sur le territoire ou le périmètre qu’ils souhaitent surveiller, à partir de ces capteurs», a indiqué son vice-président. Les données recueillies sont «remontées et consolidées» dans une plateforme «ouverte et modulable», l'AC360 -pour Always connected 360-, qui permet «d’intégrer le hard et le soft», a détaillé Othman El Ferdaous.

Une solution complète qui offre bien des avantages: «il faut imaginer qu’une collectivité territoriale [doit être] capable de surveiller la pollution sonore par exemple, ou la qualité de l’air, qu’elle [doit aussi être] capable d’informer les citoyens et d’envoyer des alertes précoces. Cela est désormais possible».

Des dispositifs qui permettent aussi aux responsables locaux de disposer d’indicateurs de vérification des cahiers des charges qui leur sont définis par leurs partenaires économiques: «quand une municipalité autorise un projet industriel à proximité, dans le périmètre urbain ou périurbain, vous pouvez faire en sorte que ces investisseurs prennent des engagements en termes de qualité des eaux usées rejetées, en termes de qualité des émissions de pollution, ou de polluants comme le CO2. Vous pouvez vérifier que ces engagements sont bien respectés avec la mise en place de capteurs, pour consolider l’ensemble des indicateurs de performance environnementale», a expliqué le vice-président d'ABA Technology.

«Le groupe ABA Technology est aussi un fabricant d’électronique», a ajouté Othman El Ferdaous, qui a précisé que ce groupe, dont il est l'un des dirigeants, dispose d'un taux d'intégration de «93%» sur ses «équipements électroniques», mettant en avant la qualité de ces équipements, conçus au Maroc, et leurs capacités à concurrencer d'autres dispositifs, quant à eux importés.