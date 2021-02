© Copyright : Saad Zouhri - Le360

Des collections renouvelées tous les mois, des showrooms alliant style marocain et occidental, et un business model entre commerce en dur et ventes en ligne, Sketch Design n’a pas fini de faire des adeptes.

C’est dans un véritable sanctuaire de design, que l’équipe Sketch Design Marrakech nous accueille à l’occasion de l’ouverture de son nouveau-né.

La marque s'est rapidement imposée comme l’une des leaders multi-canal du mobilier design au Maroc. Dans ses showrooms, plus de 950 références de mobilier, décoration, salons marocains modernes et habillages muraux sont exposées.

«90% des produits que nous commercialisons sur notre site e-commerce et dans nos showrooms sont nos propres designs, fabriqués dans nos ateliers à Casablanca», annonce Imane Mouhyi, co-fondatrice de la marque. «C’est donc une offre majoritairement Made in Morocco que nous proposons», explique-t-elle.

«Au départ, nous étions hésitants à mettre en avant la provenance locale de nos produits», avoue-t-elle, et de présiser que «le consommateur marocain ne fait pas confiance au produit local, surtout sur le haut de gamme. Maintenant que nos clients reconnaissent pleinement la qualité de nos produits, nous affichons fièrement nos origines 100% marocaines».

Dans un marché du meuble divisé entre, d’un côté, les leaders de la grande distribution qui proposent une offre en grande partie importée (avec un style souvent scandinave ou turc), et, de l’autre, des milliers de petits artisans (tapissiers, menuisiers, ferronniers etc..), Sketch Design se positionne comme une nouvelle alternative sur le marché, alliant, avec beaucoup de goût, design marocain et fonctionnalité occidentale.

«Nos créations reflètent la demande du public pour un intérieur, certes moderne, mais avec une âme marocaine. Nos clients recherchent des pièces uniques qu’ils ne retrouveront pas chez leurs voisins. Grâce à nos ateliers, nous sommes en mesure de fabriquer chaque mois des modèles différents. Nos tissus et couleurs se renouvellent sans cesse, suivant le modèle du «fast fashion», qui existe dans le prêt-à-porter. Généralement, nos produits sont commercialisés sur notre site e-commerce en moins d'un mois de leur conception. Ils sont conçus pour être confortables et fonctionnels. En effet, nous sommes toujours guidés par le style, et la qualité des matières.»

Après une année 2020 marquée par la crise pour beaucoup d’entreprises, Sketch Design affiche une croissance à deux chiffres et continue d’investir fortement dans son outil de production et son réseau de distribution national.

«Il faut dire que les initiatives lancées par l’Etat nous ont beaucoup aidées», confie Imane Mouhyi.

«Au lancement de notre activité, nous avons bénéficié du programme INTELLAKA qui soutient les jeunes entreprises, lequel nous a permis de démarrer notre premier showroom. Puis, au début de la crise du Covid, le programme OXYGENE nous a permis de continuer à financer la construction de notre site e-commerce et de démarrer la commercialisation de nos meubles en ligne pendant le confinement. L’initiative Relance nous a ensuite permis d’alléger nos encours avec nos fournisseurs et de concentrer notre trésorerie sur l’investissement et l’emploi», détaille cette cheffe d'entreprise.

Le résultat? «Nous avons doublé nos effectifs et notre capacité de production en 2020», déclare fièrement Imane Mouhyi. Et pour la suite? « On n’entend pas s’arrêter là», confie-t-elle avec ambition, «notre prochain objectif est d’ouvrir à Tanger, et c’est pour très bientôt…».