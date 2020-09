© Copyright : DR

Le cabinet de conseil africain Valyans Consulting lance en association avec AIOX Labs une filiale en data et Intelligence Artificielle.

Baptisée AkumenIA, cette joint-venture s’appuie sur l’expérience de Valyans, riche de plus de vingt années d’activités en conseil stratégique et déploiement auprès de structures privées et publiques en Afrique.

AkumenIA bénéficie également de l’expertise d’AIOX Labs, structure née de la rencontre de chercheurs experts en IA et de consultants spécialisés dans les technologies et les sciences des données.

«Au-delà des parcours individuels des deux sociétés, les équipes d’AIOX Labs et Valyans ont déjà réalisé conjointement et avec succès plusieurs missions en s’appuyant sur des expertises et savoir-faire reconnus en matière de data et d’IA», soulignent AkumenIA dans un communiqué.

Les produits et services de AkumenIA répondent aux problématiques stratégiques et opérationnelles des organisations avec des solutions analytiques et prédictives s’appuyant sur la puissance du calcul distribué et du machine learning, explique le communiqué.