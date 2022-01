© Copyright : Renault

Miguel Oliver Boquera chapeautera, à partir du 1er février 2022, les usines de Renault Group Maroc, indique le groupe dans un communiqué diffusé ce mercredi 26 janvier 2022.

A compter du 1er février 2022, Miguel Oliver Boquera sera nommé directeur général de l’usine de Tanger et de la Somaca. Il rapportera hiérarchiquement à Christophe Dridi, directeur Industrie Global Access et Dacia & Lada, et fonctionnellement à Mohamed Bachiri, directeur Renault Group Maroc et coordinateur du pôle industriel Maroc, indique le groupe dans un communiqué.

Miguel Oliver Boquera est ingénieur, diplômé des universités polytechnique de Valencia et de Braunschweig et détenteur d'une licence en sciences économiques de l’Université de Bilbao. Il a commencé sa carrière chez Daimler en 1999, où il a eu, pendant 17 ans, des responsabilités dans la fabrication, l’assurance qualité, l’ingénierie, l’audit et le lancement de nouveaux véhicules.

En 2016, il rejoint le groupe Renault, à l’usine de Palencia, en Espagne, en tant que directeur qualité véhicules. Il a piloté une rupture de qualité fondée sur la priorité de la satisfaction client au cœur de la fabrication. Depuis janvier 2019, il occupe le poste de directeur de l’usine Dacia Mioveni, en Roumanie.