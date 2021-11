© Copyright : DR

Capitalisant sur une expérience solide en accompagnement à valeur ajoutée, Meryem Loukili, la nouvelle directrice générale de Trusted Advisors, s’inscrit dans l’approche d’innovation avec des modes opératoires plus agiles et dynamiques afin de répondre aux nouveaux besoins des entreprises et aux défis de développement.

Quelle est votre stratégie de développement suite à votre prise de fonction de la direction générale de Trusted Advisors?

Nous capitaliserons sur nos atouts liés aux prestations intellectuelles, aux accompagnements à forte valeur ajoutée, et aux études / recherches qui nous permettent de garder un mindset de veille sur la réalité des attentes des entreprises, leurs challenges et leurs opportunités. Aussi, et pour être en phase avec les transformations profondes qui ont marqué les entreprises, tous secteurs confondus, nous renforçons notre interactions avec les clients et nous nous engageons à livrer de la valeur avec un niveau élevé d’innovation et d’expertise. Cette période a été également l’occasion pour Trusted Advisors de repenser ses modes opératoires et d'innover à travers de nouvelles solutions déployées progressivement dans une optique d’adaptation, mais aussi de «test and learn». Ces ambitions resteront des caractéristiques fortes de notre stratégie de développement.

En termes d’orientation, nous sommes de plus en plus concentrés sur le développement des compétences des collaborateurs de nos clients avec une approche innovante qui vise à les engager dans le cadre de la vision d’entreprise. Nous accompagnons également le renforcement des capacités organisationnelles par des talents à fort potentiel (sourcing, consulting, et prestations en régie).

Quelles sont les approches à fortes de valeur ajoutée que vous déployez par rapport au développement des compétences et des formations?

L’évolution des exigences professionnelles et des attentes RH se répercute fortement sur les pratiques de formation et de développement des compétences, qui se positionnent au cœur des chantiers RH actuels. Trusted Advisors est consciente de cet enjeu et veille à développer des approches innovantes orientées vers les points suivants.

• L’ingénierie de formation et le diagnostic des compétences requises.

• Le déploiement de démarches pédagogiques innovantes via des contenus et des supports agiles et interactifs.

Pour le premier volet, nous mettons en avant le diagnostic des besoins en formation, comme étant une phase capitale à l’aboutissement des efforts de formation. Dans ce sens, nous veillons à cerner, de manière très pointue, les compétences requises des collaborateurs en fonction des challenges «métiers». Nous tenons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires dans le but d’identifier, ensemble, et de manière autonome, les compétences clés et les écarts constatés. Finalement, l’analyse des outputs nous permet d’établir des plans de formation et d’accompagnement adaptés aux besoins des collaborateurs.

Concernant la deuxième vocation, notre retour d’expérience en blended learning a montré que la réussite de l’action de formation ne se limite pas au contenu du support classique en soi, mais plutôt à une combinaison d’un ensemble de supports pédagogiques alliant «innovation» et «interaction». Ainsi, nous veillons à diversifier le contenu des supports de sorte à ce que les bénéficiaires puissent maîtriser le contenu de manière plus fluide et contribuer à sa conception et à son amélioration.

De ce fait, notre démarche consiste à proposer une panoplie de supports à fort impact, qui se résument comme suit.

• Des supports formateurs avec un contenu structuré, harmonieux et pertinent, et l'intégration de workshops interactifs adaptés pour chaque mode de formation (e-learning ou présentiel).

• Des mindmaps mis à la disposition des participants, qui donnent une vue d’ensemble du contenu de la formation en illustrant ses séquences, ses sous-séquences et les idées clés de manière attractive.

• Des vidéos et contenus animés qui résument en quelques secondes, l’objectif de chaque séquence, afin de permettre aux participants de saisir l’importance du contenu de la formation et de s’y engager comme partie intégrante.

Tous ces supports, et autres, sont conçus selon une logique participative, qui consiste à identifier les attentes des formateurs (experts métiers) et des participants en amont, pour les impliquer ensuite dans le processus de conception selon un schéma itératif.

Quelles sont les démarches d'accompagnement organisationnel que vous entreprenez?

Les équipes Trusted Advisors orientent leur réflexion vers des approches innovantes d’accompagnement organisationnel qui sortent des sentiers battus pour mieux s’aligner sur les attentes des parties prenantes, selon une vision proactive.

Dans ce sens, le modèle «In depth transformation» se positionne parmi les démarches clé qui nous distinguent et consolide nos retours d’expérience suites aux différentes interventions menées auprès de plus de 20 entreprises, présentes dans 10 pays. En effet, il s’agit d’une roadmap qui résume de manière claire et structurée les zones d’appui qui contribuent fortement à la réussite des transformations.

• L’orientation visionnaire et inspirante avec une forte impulsion managériale qui consiste à se doter d’une vision stratégique transformationnelle et a la diffuser à tous les niveaux de l’organisation comme force propulsive en faisant preuve de transparence, de lucidité et d’exemplarité. Cette force devrait aussi trouver un écho relayé par toutes les couches managériales.

• La conduite du changement qui représente un levier de transformation ayant un impact significatif sur l’engagement et l’adhésion des collaborateurs aux différents projets de changement.

• L’adoption des approches agiles pour réinventer les interactions en interne et fluidifier la chaîne de valeur vers le client et d’une gouvernance claire porteuse de sens aux collaborateurs.

• L’ancrage d’un mindset orienté client de telle sorte que le client soit au centre de la réflexion à travers des postures et des réflexes adaptés en permanence à l’évolution de ses attentes.

Le sourcing des talents est une composante critique pour accompagner le développement des entreprises, quels sont les conseils que vous partagez avec vos clients?



Ces dernières années, «la guerre des talents» est passée d’une tendance RH à une réalité inéluctable. Les entreprises sont conscientes aujourd’hui de la rareté des talents et par conséquent, de la nécessité d’engager une stratégie à part entière pour les localiser, les intégrer et les engager. De ce fait, le sourcing des talents se hisse en priorité des stratégies de recrutement moderne et constitue un levier de compétitivité incontournable. Nous nous positionnons activement dans ce cadre afin de mettre à la disposition de nos clients des expertises en fonction de leurs attentes «projets». Suite à notre expérience avec des entreprises «en quête de talents», nous avons pu saisir certains facteurs clés de succès d’une stratégie de sourcing. Il est recommandé de créer un réel diagnostic des talents recherchés, ceci permet au recruteur d’identifier le bon canal ou plateforme, le bon message et la bonne stratégie pour cerner sa cible de manière efficace. Une fois identifiés, l’étape suivante consiste à entrer en contact avec ces prospects et les transformer en candidats, en optant pour le canal de messagerie le plus adéquat. Par la suite, l’entreprise devrait penser à la stratégie d’intégration des expertises en offrant une expérience collaborateur/expert mémorable.