Le jeudi 12 mai 2022 à Rabat, l’Université Euromed de Fès (UEMF) a remporté le certificat d’excellence pour sa stratégie d’égalité femme-homme lors de la 6ème édition des Trophées de l’Égalité Professionnelle. L’UEMF a décroché la meilleure note dans chacune des dix thématiques proposées.

Chaque année, le Trophée de l’Égalité Professionnelle récompense les meilleures actions engagées en matière d'égalité femme-homme, valorise et partage les bonnes pratiques initiées par les institutions pour la promotion de l’égalité professionnelle, et sensibilise l’ensemble des acteurs économiques et sociaux sur les bénéfices de la consécration de l’égalité professionnelle sur la performance.

Cette 6ème édition, organisée avec l’appui de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération «Compact II», financé par le gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC, a connu la participation de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, avec la participation de Malika Laasri, directrice générale de MCA-Morocco, et de Carrie Monahan, directrice résidente de Millennium Challenge Corporation (MCC).

Ont également pris part à cette cérémonie des représentants de certaines ambassades et organismes internationaux accrédités au Maroc, des partenaires sociaux, des représentants de certaines institutions nationales et des départements gouvernementaux concernés et des acteurs associatifs et médiatiques.

Animée d’une volonté affirmée de renforcer ses engagements en faveur de l'égalité de genre et pleinement engagée dans la promotion et la mise en œuvre d’une série de mesures inclusives, équitables et éthiques, l’UEMF a été élue dernièrement première université dans la région en matière de respect et d’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations unies par le classement international Times Higher Education (THE).

Dans le même sens, l’UEMF fait également partie d'un consortium international constitué de onze établissements francophones qui travaillent ensemble pour l’atteinte de l’égalité femme-homme sur leurs campus.

