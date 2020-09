© Copyright : DR

Rendez-vous digital incontournable de la rentrée pour les acteurs du numérique, la conférence Huawei Connect 2020 va connaître sa première déclinaison locale et régionale au Maroc et Afrique du Nord ces 28 et 29 septembre 2020, indique Huawei Enterprise Busines dans un communiqué.

Plusieurs discours clés seront proposés, via Internet, par des responsables de Huawei et d’autres personnalités. Très attendu, Joe Ping, qui assure actuellement la présidence tournane de Huawei, s'exprimera sur la manière de “créer de la valeur grâce à la synergie dans cinq domaines technologiques”: la connectivité, le cloud, l'IA, les applications et la 5G. De son côté, David Wang, directeur exécutif & président du comité de revue des investissements de Huawei interviendra sur la thématique de la connectivité intelligente.

Présent depuis 20 ans au Maroc, Huawei a participé à l'essor du marché marocain dans le domaine des communications et des technologies de l'information. Aujourd'hui, alors que les entreprises accélèrent leur transformation numérique en cette période de pandémie, le leader mondial des télécommunications reste mobilisé et souhaite créer davantage de valeurs au service des citoyens, Etats et entreprises.

La conférence Huawei Connect 2020, dans sa version locale, abordera les grands enjeux du développement numérique, du cloud et de l'intelligence artificielle. Les stratégies de transformation numérique intelligente dans les institutions, les gouvernements et les entreprises seront analysées durant la première session, le lundi 28 septembre à partir de 14 heures. Parmi les intervenants, Peng Zhongyang, membre du conseil d'administration de Huawei et président d'Enterprise BG appellera à un “changement de paradigme pour une plus grande valeur”.

La deuxième session, prévue le mardi 29 septembre à 14 heures, traitera des dernières solutions de cloud computing. Venant en tête des priorités de Huawei, Hou Jinlong, président de Cloud & AI BG s'exprimera sur la façon de “Construire ensemble un monde intelligent”.



Les deux sessions se termineront par une visite à la salle «Shanghai» de Huawei pour découvrir les toutes dernières solutions d'applications industrielles, les produits et les solutions spécialisées.

Avec plus de 453 millions d'internautes, l'Afrique est aujourd'hui un acteur-clé dans les NTIC. La crise actuelle et la quatrième révolution industrielle doivent être perçue comme une fantastique occasion d'inventer de nouvelles modalités industrielles et de service. Huawei Connect est l'occasion d'être inspiré et dessiner un nouveau monde avec de nouveaux paradigmes.