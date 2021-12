© Copyright : DR

Après la bouteille transparente et plus facilement recyclable, Sprite innove une nouvelle fois et lance sur le marché marocain, Sprite Sans Sucres. Désormais, le plaisir rafraîchissant et intense de Sprite se décline en deux options, laissant le choix au consommateur: avec ou sans sucres.

La célèbre marque de boisson gazeuse pétillante au goût de citron n’en finit plus d’innover. Après le lancement de la bouteille transparente plus facilement recyclable, Sprite revient avec une nouvelle innovation, considérée comme une première pour le système Coca-Cola au Maroc: Sprite sera en effet la première marque du segment «Flavors» à proposer une variante sans sucres à ses consommateurs marocains, à savoir Sprite Sans Sucres.

Cette innovation vient en réponse au besoin croissant des consommateurs d'une proposition sans sucres, dans cette catégorie des Flavors. Désormais, le plaisir rafraîchissant et intense de Sprite se décline en deux options, laissant le choix au consommateur: avec ou sans sucres.

Le lancement de Sprite Zéro Sucres dans le Royaume est soutenue par une campagne de communication multicanal, attractive et facile à comprendre pour les clients. Cette campagne se décline en plusieurs supports, dont un spot TV de 15 secondes, soulignant la nouvelle variante et mettant en avant le goût supérieur. La campagne se déploie, par ailleurs, en un affichage urbain et in-store à travers toutes les villes du Maroc, et un spot radio qui annonce le nouveau lancement et propose aux consommateurs de tester cette nouvelle variante.

La campagne de communication se déploie également sur le digital à travers l’ensemble des réseaux sociaux, et fait appel aux influenceurs et ambassadeurs de la marque qui expliquent les attributs de Sprite Sans Sucres.

«Soyons clairs»

Le lancement de Sprite Sans Sucres s’inscrit dans le cadre de la campagne «Soyons clairs», lancée par Coca-Cola cet été, pour présenter le tout nouveau packaging transparent et plus facilement recyclable.

Cette transition de la bouteille verte emblématique au nouvel emballage transparent a été motivée par les objectifs de durabilité et de recyclabilité de Coca-Cola, et s'inscrit dans la démarche de la compagnie vers un «World Without Waste», soit un «Monde sans déchets», dont l'un des objectifs est de collecter ou de recycler l'équivalent de chaque bouteille ou canette vendues d'ici 2030.

Cette initiative de Coca-Cola Maroc en faveur du développement durable et de la promotion de l’économie circulaire, est loin d’être la première du genre dans le Royaume. La compagnie multiplie en effet les actions à fort impact sur la communauté, dans la droite ligne de son ambitieuse politique RSE.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la campagne «J’aime ma plage», une opération de nettoyage des plages organisées depuis plusieurs années par Coca-Cola Maroc et ses partenaires, reconduite en 2021.

Sprite, une marque qui parle aux jeunes et les fait parler

Sprite a toujours été une marque qui s’exprime, qui a un point de vue et qui, encore une fois, le prouve en passant à la bouteille transparente et au Zéro Sucres. Sprite s’illustre ainsi comme une marque mondiale, dont l’ADN est d’encourager et promouvoir une jeunesse libre dans son expression, son affirmation et son ambition. Sprite rend notamment hommage aux valeurs d’autonomisation et à la façon dont les jeunes se surpassent pour devenir des modèles et des citoyens exemplaires.

C’est dans cette optique qu’en 2020, Sprite avait lancé une campagne remarquée dans l’objectif de promouvoir la jeunesse marocaine et la culture urbaine. A cette occasion, la marque a mis en valeur un nouvel état d’esprit, avec notamment de nouveaux packagings, qui revisitent une dizaine de dictons célèbres et populaires repris avec des formulations originales et nouvelles qui donnent la parole aux jeunes, à l’instar de «T3elle9 fine T2elle9» qui vient insuffler le sens de l'entrepreneuriat et de la détermination, ou encore de «Mra w Ness w Ness w Ness» qui encourage l'autonomisation des femmes.

Cette campagne avait été conçue pour rendre hommage à la créativité des jeunes Marocains et à leurs inspirations multiples. Elle prône les valeurs qui sont partagées par la jeunesse, comme l’envie de se dépasser, d’aider les autres, de grandir et de réussir ensemble.