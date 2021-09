© Copyright : DR

La bouteille de Sprite passe du vert au transparent. Si le goût de la boisson reste le même, ce nouvel emballage clair permet d'augmenter sa valeur après utilisation et de faciliter son recyclage.

Coca-Cola a lancé cet été la campagne Sprite «Soyons clair» pour présenter le nouveau look de la célèbre marque de boisson gazeuse: la bouteille passe du PET (Polyéthylène Téréphtalate, la matière utilisée pour la fabrication des bouteilles) vert à un PET transparent. Si le goût de la boisson reste le même, ce nouvel emballage clair et transparent permet d'augmenter sa valeur après utilisation et de faciliter son recyclage.

Il faut savoir en effet que la bouteille transparente permet une plus grande recyclabilité et augmente la valeur de l’emballage valeur pour les collecteurs de déchets et les recycleurs, tandis que les bouteilles colorées ont une recyclabilité beaucoup plus limitée. Le PET transparent offre ainsi une plus grande variété d'utilisations finales, notamment pour le recyclage de bouteille à bouteille. Cet emballage new look et écologique est disponible dans les formats 330 ml et 500 ml. Des packagings plus grands, tels que les bouteilles PET de 1 litre et 1.5 litre, sont également disponibles.

Cette transition de la bouteille verte emblématique au nouvel emballage transparent a été motivée par les objectifs de durabilité et de recyclabilité de Coca-Cola, et s'inscrit dans la démarche de la compagnie vers un «World Without Waste», soit un «Monde sans déchets», dont l'un des objectifs est de collecter ou de recycler l'équivalent de chaque bouteille ou canette vendues d'ici 2030.

«Coca-Cola intègre la durabilité et la recyclabilité au cœur de sa stratégie commerciale globale. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui exige que nous mettions davantage l'accent sur l'impact environnemental de nos produits et que nous nous assurions, en tant que marque, que nous prenons des mesures pour agir de manière responsable dans la société, dans le cadre de «World Without Waste», souligne Btissam Lerhenane, Frontline Portfolio Marketing Activation Manager pour le Maroc, auprès de Coca-Cola.

«La marque Sprite est bien connue du grand public pour son goût rafraîchissant de citron vert et son emballage vert emblématique. Le passage à un emballage transparent pour Sprite est donc un grand pas pour nous», affirme la responsable, qui se dit fière de l’intégration du volet recyclage dans la campagne de communication de Sprite, à travers l’inclusion des tags «Soyons clair» et «Plus recyclable» sur les visuels clés, et donc dans l’esprit des consommateurs. «Nos embouteilleurs partagent nos valeurs d'innovation et nos efforts de durabilité», a-t-elle assuré.

Cette initiative de Coca-Cola Maroc en faveur du développement durable et de la promotion de l’économie circulaire, est loin d’être la première du genre dans le Royaume. La compagnie multiplie en effet les actions à fort impact sur la communauté, dans la droite ligne de son ambitieuse politique RSE.

Citons à titre d’exemple la campagne «J’aime ma plage», une opération de nettoyage des plages organisées depuis plusieurs années par Coca-Cola Maroc et ses partenaires, reconduite en 2021. A travers cette opération, Coca-Cola Maroc vise non seulement à apporter un soutien aux communes littorales par des actions antipollution (nettoyage des plages, mise en place de poubelles, etc.), mais également à créer une véritable prise de conscience, encourageant les estivants à adopter des gestes éco-citoyens qui, à long terme, permettront de maintenir la propreté des plages.

La Fondation Coca-Cola n’est pas en reste, puisqu’elle a fait un don de 300.000 dollars US à la «WWF- North Africa Morocco» , pour soutenir le financement du projet «Plastic Smart Cities», une initiative du World Wildlife Fund (WWF) qui appuie leur campagne «No plastic in nature».

Concrètement, le WWF collabore avec la municipalité de Tanger pour que d'ici 2030, la ville devienne une «Plastic Smart City» avec 0% de fuites de plastique dans la nature. La phase pilote durera 2 ans, de janvier 2021 à décembre 2022. En définitive, l’objectif recherché par la Fondation Coca-Cola et le WWF est d’impliquer les parties prenantes de la ville et de favoriser une action collective pour lutter contre la pollution plastique en Méditerranée.

Sprite, une marque qui parle aux jeunes et les fait parler

Sprite a toujours été une marque qui s’exprime, qui a un point de vue et qui, encore une fois, le prouve en passant à la bouteille transparente. Sprite s’illustre ainsi comme une marque mondiale, dont l’ADN est d’encourager et promouvoir une jeunesse libre dans son expression, son affirmation et son ambition. Sprite rend notamment hommage aux valeurs d’autonomisation et à la façon dont les jeunes se surpassent pour devenir des modèles et des citoyens exemplaires.

C’est dans cette optique qu’en 2020, Sprite avait lancé une campagne remarquée dans l’objectif de promouvoir la jeunesse marocaine et la culture urbaine. A cette occasion, la marque a mis en valeur un nouvel état d’esprit, avec notamment de nouveaux packagings, qui revisitent une dizaine de dictons célèbres et populaires repris avec des formulations originales et nouvelles qui donnent la parole aux jeunes, à l’instar de «T3elle9 fine T2elle9» (intégrer le hashtag) qui vient insuffler le sens de l'entrepreneuriat et de la détermination, ou encore de «Mra w Ness w Ness w Ness» qui encourage l'autonomisation des femmes.

Cette campagne avait été conçue pour rendre hommage à la créativité des jeunes marocains et à leurs inspirations multiples. Elle prône les valeurs qui sont partagées par la jeunesse, comme l’envie de se dépasser, d’aider les autres, de grandir et de réussir ensemble.